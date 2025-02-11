В США сообщили о планах Трампа поговорить с Зеленским в ближайшие дни

Reuters: Трамп намерен провести беседу с Зеленским в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе намерен поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что представители Вашингтона и Киева работают над организацией его встречи с Дональдом Трампом. «Вопрос, когда это будет, возможности обеих сторон», — отметил он. До этого Зеленский рассказал, что провел переговоры с советником лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и первый дипломатический контакт со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

Кит Келлог планирует принять участие в Мюнхенской конференции. Он также посетит Киев и ряд европейских столиц.