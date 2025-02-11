World Athletics приравняет спортсменок с высоким тестостероном к трансгендерам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Reuters.

Организация предложила распространить ограничения для спортсменок, родившихся женщинами, но имеющих соответствующий мужскому уровень тестостерона, таких как Кастер Семеня. Отмечается, что World Athletics проводит консультации по этому вопросу до 5 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ), чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин. Член палаты представителей США Нэнси Мейс заявила, что закон восстановит справедливость и защитит права спортсменок.

4 августа 2022 года World Aquatics ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам. Также их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр.

