Запуск реактивных снарядов «Града» по бойцам и технике ВСУ под Суджей сняли на видео

Опубликовано видео запуска реактивных снарядов по бойцам ВСУ под Суджей

В сети появилось видео атаки расчета реактивных систем залпового огня «Град» по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с бойцами группировки войск «Север».

На кадрах видно, как российские бойцы запускают не менее 25 реактивных снарядов по позициям противника. Как подчеркивается в посте, расчеты «Града» ежедневно наносят удары по живой силе, опорным пунктам и технике ВСУ в Суджанском районе.

Днем ранее Минобороны России опубликовало видео с более чем десятком ударов беспилотников по бойцам и технике украинских войск в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что цели были уничтожены.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 11 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 59 550 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.