Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 11 февраля 2025Россия

Запуск реактивных снарядов «Града» по бойцам и технике ВСУ под Суджей сняли на видео

Опубликовано видео запуска реактивных снарядов по бойцам ВСУ под Суджей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео атаки расчета реактивных систем залпового огня «Град» по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с бойцами группировки войск «Север».

На кадрах видно, как российские бойцы запускают не менее 25 реактивных снарядов по позициям противника. Как подчеркивается в посте, расчеты «Града» ежедневно наносят удары по живой силе, опорным пунктам и технике ВСУ в Суджанском районе.

Днем ранее Минобороны России опубликовало видео с более чем десятком ударов беспилотников по бойцам и технике украинских войск в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что цели были уничтожены.

Материалы по теме:
Украина пошла в новое наступление в Курской области. ВСУ бросили в бой танки НАТО, Россия подняла авиацию. Что известно о боях?
Украина пошла в новое наступление в Курской области.ВСУ бросили в бой танки НАТО, Россия подняла авиацию. Что известно о боях?
6 февраля 2025
ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители
ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители
2 февраля 2025
«Меня ищут. У меня есть сын» Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
«Меня ищут. У меня есть сын»Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
23 января 2025

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 11 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 59 550 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      Россиянина приговорили к 11 годам колонии за расправу над матерью и кражу

      Рада поддержала законопроект о покупке российского реактора для украинской АЭС

      На радаре самолета с россиянами на борту появилось множество неопознанных меток

      Часть россиян предупредили о сильных морозах и снегопадах

      В Крыму напомнили Трампу о прежнем названии Украины

      Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

      Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России

      В Ереване заявили об ожидании Армении в ЕС

      Российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше