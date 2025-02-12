Найден сайт фальшивого банка спермы участников СВО. Зачем его создали и правда ли, что женщины хотят рожать от незнакомых солдат?

В России нашли сайт с фейковым банком спермы участников СВО

11 февраля 2025 года в сети обратили внимание на сайт, который позиционирует себя как официальный банк спермы участников СВО. Он оказался фейковым. Шаблон сайта визуально копирует один из настоящих ресурсов Минздрава, но, как утверждают эксперты в сфере интернет-безопасности, используется он для сбора персональных данных. Зачем на самом деле был создан ресурс и правда ли, что россиянки готовы рожать от неизвестных им мужчин с фронта, — разбиралась «Лента.ру»

Что говорится на фальшивом сайте

Сайт фальшивого банка спермы участников СВО называется «Ребенок героя». Он стилизован под обычный сайт российских госорганов, в углу логотип с двуглавым орлом, в другом — якобы ссылка на проект «Бессмертный полк». Женщинам, которые хотят забеременеть от военных, на сайте предлагают заполнить анкету, чтобы оставить свои персональные данные — ФИО, номер телефона, электронную почту и другие сведения. Помимо этого, необходимо выбрать будущего отца по фотографии.

Создатели сайта уверяют, что программа полностью финансируется государством начиная с момента зачатия, а дети участников СВО получат доступ к бесплатной медицине и социальному страхованию. Кроме того, там говорится, что помимо социальных льгот такая беременность дает возможность «продлить род защитников России» и сохранить «память о героях в будущем поколении».

На сайте даже представлен поддельный приказ Минздрава «Об открытии банка репродуктивного материала». Как отмечает автор специализированного Telegram-канала об информационной безопасности in2security, по сравнению с другими подделками документ составлен качественно, однако неидеален.

Во-первых, приказ датирован 4 января — это была суббота, выпавшая на новогодние праздники. Во-вторых, зарегистрирован приказ спустя длительный срок — 21 января. Также автора канала смутил регистрационный номер — 76 537. «Можно лишь посочувствовать сотрудникам подразделений документооборота», — написал он.

Скорее всего, сайт создали с целью доступа к персональным данным, так как владельцу, по данным автора in2security, принадлежит целая сеть сайтов для взлома Telegram-аккаунтов.

Правда ли, что военные привлекают россиянок

C началом СВО среди россиянок действительно начали набирать популярность знакомства с военными. В материале «Ленты.ру» женщины рассказывали, что выбирают военных, потому что им нравится форма, а мужчины, принимавшие участие в боевых действиях, кажутся им более серьезными и ответственными.

Семейный психолог и специалист сервиса психотерапии Alter Елена Кандыбина в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что современная российская культура, используя в качестве примеров как Великую Отечественную войну, так и более поздние конфликты (Афганистан и Чечня), преимущественно сохраняет привлекательный образ военного — человека, возможно, со сложным характером, но неизменно надежного и смелого защитника.

Особенно привлекательно военные выглядят по сравнению с «обычными» мужчинами. Ведь реальному человеку трудно соревноваться с романтическим героем из фильма. В обычной жизни мужчины могут, например, болеть и быть скорее жалкими, чем мужественными. Но ведь и реальные военные — такие же люди, как и все Елена Кандыбина психолог

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Что же касается женщин, которые готовы забеременеть от незнакомого им участника СВО, Кандыбина уверена — они могут иметь трудности в построении отношений. Психолог отмечает, что для гармоничного союза между мужчиной и женщиной важно понимать собственные потребности и видеть в партнере отдельного человека со своими достоинствами и недостатками. Если ко всем прикладывать некий обобщенный образ героического военного и требовать соответствия, то отношения складываться не будут.

В этом случае, сохраняя свою любовь к образу, а не человеку, женщина может искать свое счастье в детях, которые должны быть похожи на того самого, уже немного не реального, а может быть, даже почти волшебного военного. В этом случае, используя банк спермы, чтобы родить именно от военного, женщина еще дальше отдаляется от живого и теплого партнера — мужчины и еще больше погружается в свои идеальные фантазии Елена Кандыбина психолог

Кто в России предлагал создать банк спермы участников СВО

Замораживать биоматериал бойцов спецоперации предлагали еще в 2023 году. Такую идею выдвинул доктор экономических наук и профессор Бурятского государственного университета Николай Атанов. Образцы биоматериала, по задумке Атанова, должны собирать у всех желающих до отправки в зону СВО. Подразумевалось, что такая мера позволила бы военным завести детей в свое отсутствие в случае какого-либо ранения или летального исхода.

Все сопутствующие процессу расходы, от забора спермы до вступления детей и потомков военнослужащих во взрослую жизнь, по задумке профессора, должно взять на себя государство, а самих детей бойцов необходимо обучать в специализированных учебных заведениях с последующим трудоустройством на госслужбу.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Через год об этой инициативе вспомнила омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Стребкова. Она заверила, что идею уже готовят к запуску на федеральных площадках.

В январе 2025 года о создании банка спермы участников СВО заговорили в Общественной палате России. Процедуру предложили сделать полностью бесплатной для курсантов военных училищ, срочников и тех, кто подписал контракт с Минобороны.

Член ОП Екатерина Колотовкина заявила, что это стало бы моральной поддержкой и реальной возможностью продолжить род и сохранить память о близких. Подспудно, по мнению Колотовкиной, такая инициатива помогла бы решить текущие демографические проблемы в России. «Прерываются фамилии, династии и рода. Не этого ли добивается противник?!» — заявила она.

Однако в Госдуме эту идею не поддержали. Депутат Нина Останина сравнила инициативу с «клонированием овцы Долли» и заявила, что ребенок должен рождаться естественным путем.

Если рассматривать эту инициативу с позиции наших традиционных ценностей семейных, то у нас заложено исторически самое главное — это рождение детей естественным путем. А естественный путь — это любовь мужчины и женщины, от которой рождаются дети Нина Останина депутат Госдумы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Какой статус у рожденных посмертно детей

В России уже есть случаи, когда женщины смогли забеременеть от супругов, которых потеряли на СВО. Например, жительница Бурятии Ольга Ануфриева родила ребенка от мужа с помощью ЭКО через год после его похорон. По мнению психолога Елены Кандыбиной, в данном случае решение вдовы совершенно нормальное. «Нашим естественным желанием становится выполнить, насколько это возможно, все данные ему обещания, сохранив таким образом память о нем. Рождение ребенка Ольга и Евгений планировали еще до его смерти, поэтому понятно, что ей было важно выполнить, по сути, последнее желание любимого», — считает психолог.

При этом на выплаты рассчитывать ребенок Ануфриевой не может. Хотя возможно, что только пока.

11 февраля 2025 года Конституционный суд (КС), рассмотрев обращение жительницы Санкт-Петербурга, у которой родились близнецы, зачатые с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения, уже после того как она стала вдовой, постановил, что такие дети имеют право на получение выплат по потере кормильца.

Смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения от него помощи, так как он ее не только не получал, но и не мог получить постановление КС от 11 февраля 2025 года

Вместе с тем руководитель секретариата КС Евгений Тарибо уточнил, что выплаты положены не всем таким детям. Должно совпасть несколько факторов. Во-первых, мать ребенка должна была состоять в браке с отцом. Во-вторых, отцовство должно быть признано официально. «Должно быть зафиксированное согласие на использование его биологических материалов для искусственного оплодотворения, и он должен быть застрахован в Социальном фонде России», — объяснил Тарибо.