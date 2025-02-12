Опасность бесснежной зимы в России оценили

Синоптик Позднякова: Из-за дефицита снега могут пострадать тюльпаны и пионы

Отсутствие снега этой зимой может сказаться на растениях. Об опасности малоснежного февраля «Комсомольской правде» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дефицит снега способствует более интенсивному промерзанию почвы. И если недолгие похолодания весной таким растениям не опасны, то текущие морозы, когда ночные температуры опускаются ниже минус 10 градусов, могут им повредить. Такая погода представляет угрозу не для деревьев и кустарников, а многолетних цветов, уточняет синоптик. Среди них тюльпаны и пионы. Промерзнув, цветочные почки могут просто не раскрыться. Морозы в минус 5 — минус 7 градусов растения не уничтожат, но могут вызвать остановку цветения.

Ранее эксперты оценили последствия цветения растений в разгар зимы. Раннее цветение хоть и не свойственно для января, феноменом не является. Проросшие растения может припорошить снегом, под которым они и сохранятся до потепления. Тем более под занавес зимы в Москве прогнозируются серьезные снегопады. После 23 февраля под действием южного циклона в столице может намести до 5-10 сантиметров снега. Если же вихрь пройдет восточнее, то на мегаполис обрушится волна холода.