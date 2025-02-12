Блогерша описала некоторые занятия мужчин в Стамбуле фразой «в России таким не место»

Путешественница побывала в турецком Стамбуле и описала некоторые занятия мужчин в этом городе фразой «в России таким не место». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Первая профессия, на которую обратила внимание россиянка, — продавец симитов (местных бубликов в кунжуте). По ее словам, это один из символов Стамбула, без которого невозможно представить этот город.

«В жилых кварталах симитчи работают по старинке, как и много веков назад — продают симиты на открытых металлических лотках, которые ставятся на деревянную подпорку. Если торговля не идет, семитчи водружает лоток на голову и отправляется на поиски покупателей в другое место», — пояснила автор публикации.

Кроме того, в Стамбуле часто можно встретить на улицах чистильщиков обуви, мусорщиков, старьевщиков, зазывал, продавцов дондурмы (турецкий десерт, напоминающий мороженое), а в магазинах и организациях — разносчиков чая, которые называются чайджи.

«Ему выделяют специальную подсобку, где есть все необходимое — чайники, чашки, разные сорта чая и кофе. В течение дня чайджи собирает заказы, а потом разносит их сотрудникам компании», — рассказала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности жизни в Стамбуле фразой «у нас такое трудно представить». В частности, ее удивили пакеты с хлебом, развешанные рядом с кафе, продуктовыми лавками или возле мечетей.

