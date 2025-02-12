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06:43, 12 февраля 2025Мир

Британский аналитик назвал последствия плана США по России

Аналитик Меркурис: Запад попадет в кризис в случае экономической войны США и РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Западные страны погрузятся в тяжелый кризис в случае начала полноценной экономической войны Соединенных Штатов против России. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, для Запада это будет полная катастрофа. Меркурис считает, что мир ожидает кризис «в масштабах, которые мы не видели, вероятно, со времен окончания Второй мировой войны».

По словам Меркуриса, если США начнут полноценную войну, то Москва справится с подобным давлением, опираясь на опыт СССР и используя все имеющиеся у нее ресурсы.

На днях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что стремление Киева спровоцировать войну между Россией и США понятно — так Украине будет проще решать свои проблемы, но достичь этого не удастся. Украина, по его словам, всегда стремилась втянуть в конфликт как можно больше стран.

На днях спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине.

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