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06:33, 12 февраля 2025Наука и техника

Мини-спутнику удалось сделать высококачественное фото Земли

Японский мини-спутник сделал самые качественные фотографии Земли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TASA

Японский стартап ArkEdge Space опубликовал изображения из космоса, которые удалось получить с помощью миниатюрного спутника. На это обратило внимание издание The Verge.

Фотографии, полученные в рамках миссии ONGLAISAT, были сняты с помощью кубсата — спутника малых габаритов. По словам ученых, спутнику «размером с чемодан» удалось сделать самые высококачественное фотографии поверхности Земли, когда-либо снятые из космоса. Размер напечатанных снимков в оригинальном разрешении составил 2,5 метра.

Представители ArkEdge Space поделились фотографиями некоторых районов США и Аргентины. По словам руководителя проекта Такаеси Фукуе, снимки имеют такую же высокую детализацию, как если бы они были получены в результате аэрофотосъемки. Специалисты отметили, что фотографии были сделаны на высоте 410 километров над поверхностью Земли.

Спутник ArkEdge Space оснащен оптической системой Korsch, датчиком изображения CMOS TDI (Time Delay and Integration) и оборудованием для сжатия изображений. Японский кубсат был доставлен на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре, а 10 декабря был развернут с помощью модуля «Кибо». Его миссия завершится в марте.

В апреле самарские ученые начали испытания первого российского наноспутника с радиолокатором. 12-юнитовый кубсат предназначен для мониторинга поверхности Земли, срок активного существования космического аппарата на околоземной орбите — не менее года.

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