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19:46, 12 февраля 2025Мир

Глава Минфина США рассказал о планах Трампа по Украине

Бессент: Трамп сделает все возможное для завершения конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал четко понять, что сделает все возможное для завершения конфликта на Украине, он намерен вести диалог с обеими сторонами. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент, передает РИА Новости.

«США привержены поддержке независимости Украины, и мы считаем важным, чтобы американский народ понимал, что именно мы делаем», — отметил Бессент.

В обмен на продолжение поддержки Киева Соединенные Штаты хотят заключить с Украиной соглашение об экономическом сотрудничестве, подчеркнул глава Минфина страны.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получать редкоземельные металлы с территории Украины. Такую сделку он намерен заключить с Киевом в обмен на американскую военную помощь.

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