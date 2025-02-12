Глава Минфина США рассказал о планах Трампа по Украине

Бессент: Трамп сделает все возможное для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп дал четко понять, что сделает все возможное для завершения конфликта на Украине, он намерен вести диалог с обеими сторонами. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент, передает РИА Новости.

«США привержены поддержке независимости Украины, и мы считаем важным, чтобы американский народ понимал, что именно мы делаем», — отметил Бессент.

В обмен на продолжение поддержки Киева Соединенные Штаты хотят заключить с Украиной соглашение об экономическом сотрудничестве, подчеркнул глава Минфина страны.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получать редкоземельные металлы с территории Украины. Такую сделку он намерен заключить с Киевом в обмен на американскую военную помощь.