Гражданина Великобритании заочно арестовали в России за незаконный переход границы

Ленинский районный суд в Курске заочно арестовал гражданина Великобритании Каолана Робертсона по делу о незаконном пересечении государственной границы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Робертсон объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Его заочно обвинили в преступлении по статье 322 (« Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ.
По версии следствия, не позднее 11 ноября 2024 года иностранец вместе с другими лицами пересек российскую границу в Суджанском районе Курской области для съемки репортажа о вторжении вооруженных формирований Украины на территорию региона.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России зафиксировал факты издевательств ВСУ над военнопленными.