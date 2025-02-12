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20:32, 12 февраля 2025Силовые структуры

Гражданина Великобритании заочно арестовали в России за незаконный переход границы

В Курске суд заочно арестовал гражданина Великобритании за переход границы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд в Курске заочно арестовал гражданина Великобритании Каолана Робертсона по делу о незаконном пересечении государственной границы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Робертсон объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Его заочно обвинили в преступлении по статье 322 (« Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ.

По версии следствия, не позднее 11 ноября 2024 года иностранец вместе с другими лицами пересек российскую границу в Суджанском районе Курской области для съемки репортажа о вторжении вооруженных формирований Украины на территорию региона.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России зафиксировал факты издевательств ВСУ над военнопленными.

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