Крупнейшие банки России изменили ставки по вкладам

«Финуслуги»: В России 14 крупнейших банков снизили ставки по вкладам

В России 14 крупнейших банков решили понизить ставки по вкладам в преддверии ближайшего заседания Центрального банка. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Финуслуги».

В среднем, снижение оценивается в 0,08-0,3 процентных пункта. До этого, в январе 2025 года, ставки по вкладам снизили 12 банков. Последнее же снижение коснулось преимущественно вкладов сроком три и шесть месяцев.

Ранее уже сообщалось о том, что российские банки снижают ставки по вкладам. Например, Альфа-банк, уменьшил ставки по вкладам на срок до 12 месяцев на 0,5-1 процент, а ВТБ — на 0,4 процента.

Кроме того, россиян предупредили о тонкостях высоких ставок по накопительным счетам. Эксперты призывают граждан быть внимательными выбирая такой продукт, поскольку предложение, как правило, сопровождается особыми условиями. Например, это может быть большая сумма на счете, определенный объем трат по карте, приобретение банковских продуктов и прочее.