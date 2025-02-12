Лавров высказался об освобождении Фогеля

Лавров: США решили объявить об освобождении Фогеля, у РФ другой подход

США решили объявить о ситуации с освобождением осужденного в России американского гражданина Марка Фогеля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По словам министра, у России другой подход — она предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для эффективной дипломатии. «Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал освобождение Фогела «продуктом одного из каналов», по которым осуществляются контакты с американской стороной.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заключенный в США гражданин России вернется на Родину по итогам контактов с Вашингтоном. Он подчеркнул, что имя гражданина будет известно тогда, когда он будет возвращен в Россию.