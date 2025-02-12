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20:15, 12 февраля 2025Из жизни

Люди эволюционировали

ScienceAlert: У тибетцев обнаружили адаптацию, защищающую от нехватки кислорода
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Reuters

Американские антропологи обнаружили, что люди продолжают эволюционировать. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Группа ученых под руководством Синтии Билл из университета Кейс-Вестерн-Резерв пыталась выяснить, почему тибетцы, которые живут высоко в горах и дышат разреженным воздухом, не страдают от нехватки кислорода.

В ходе исследования ученые провели медицинский осмотр 417 жительниц Непала возрастом от 46 до 86 лет, проживших всю жизнь на высоте примерно 3,5 тысячи метров над уровнем моря. У них обнаружилась адаптация, позволяющая клеткам крови переносить больше кислорода и при этом не повышающая сворачиваемость крови. Именно это защищает их от кислородного голодания.

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По мнению ученых, адаптация возникла в результате естественного отбора, причем этот процесс продолжается до сих пор. Поскольку при нехватке кислорода трудно выносить и родить здорового ребенка, женщины, хуже приспособленные к жизни в горах, не оставляли потомства — это типичный пример так называемого давления отбора. В результате за несколько поколений в регионе остались только люди с мутациями, которые предотвращают кислородное голодание.

Ранее сообщалось, что средняя длина пенисов существенно увеличилась за последние десятилетия. В конечном счете эта тенденция может затруднить продолжение рода для обладателей особенно больших пенисов. По мнению ученых, это в свою очередь повлечет естественный отбор мужчин с пенисами меньшего размера.

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