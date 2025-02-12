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10:11, 12 февраля 2025Россия

Медведев порассуждал о мире через силу с Украиной

Зампред СБ Медведев: Удары по Киеву — часть концепции мира через силу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Удары, нанесенные Вооруженными силами (ВС) России по Киеву в ночь с 11 на 12 февраля, — часть концепции мира через силу. Об этом порассуждал зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в Telegram.

По мнению российского политика, иногда эта идея работает и показывает реальное, а не выдуманное соотношение сил. При этом Медведев подчеркнул, что удары по Киеву неспособны «очистить мозги» некоторым из украинцев, в описании которых у Медведева есть указание на президента страны Владимира Зеленского.

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«Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США [Дональда Трампа]», — написал в блоге зампред СБ.

Ночью в Киеве произошла серия взрывов. Информацию о случившемся подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице в это время работали системы противовоздушной обороны. Политолог Сергей Марков порассуждал о полной безопасности Зеленского на фоне российских ударов.

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