В России высказались о полной безопасности Зеленского на фоне ударов по Киеву

Политолог Марков об ударах России по Киеву: Зеленский в полной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский находится в безопасности на фоне ударов Вооруженных сил России по Киеву. Об этом написал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Эксперт отметил, что удары по Киеву наносились только по окраинам столицы Украины. «Центр Киева по-прежнему остается безопасным местом. Зеленский в полной безопасности», — высказался в блоге политолог.

Ночью в Киеве произошла серия взрывов. Информацию о случившемся подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице в это время работали системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине, в том числе ракетами «Орешник».