Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 12 февраля 2025Россия

В России высказались о полной безопасности Зеленского на фоне ударов по Киеву

Политолог Марков об ударах России по Киеву: Зеленский в полной безопасности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится в безопасности на фоне ударов Вооруженных сил России по Киеву. Об этом написал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Эксперт отметил, что удары по Киеву наносились только по окраинам столицы Украины. «Центр Киева по-прежнему остается безопасным местом. Зеленский в полной безопасности», — высказался в блоге политолог.

Ночью в Киеве произошла серия взрывов. Информацию о случившемся подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице в это время работали системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине, в том числе ракетами «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. В живых остался только один

      Дети главного раввина России и раввина Одессы сыграют свадьбу в Израиле

      Мужчина выиграл 387 миллионов рублей и едва не потерял их из-за невнимательности

      Самоубийство бывшего мужа Седоковой проверят заново

      Стало известно о мощном прорыве ВС России в Курской области

      Киркорова обвинили в срывах концертов Лолиты

      Huawei нашла способ продавать гаджеты через аптеки

      Овечкин дал совет 20-летнему российскому дебютанту НХЛ

      Врач опровергла четыре популярных заблуждения о питании и здоровье ЖКТ

      Минобороны показало работу САУ «Акация» в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше