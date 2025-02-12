На чемпионате мира — 2034 не будет алкоголя

В Саудовской Аравии не разрешат алкоголь на время чемпионата мира — 2034

В Саудовской Аравии не разрешат алкоголь на время чемпионата мира — 2034. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Великобритании принц Халид бин Бандар Аль Сауд, слова которого передает The Times.

«Здесь вообще нет алкоголя. Это сухая страна — как и в случае с погодой», — заявил Бандар Аль Сауд. Он добавил, что желающие выпить смогут это сделать, покинув страну.

Посол отметил, что Саудовская Аравия будет рада принимать людей в рамках своей культуры. «Но мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» — резюмировал Бандар Аль Сауд.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Международная федерация футбола под давлением властей запретила продажу пива на стадионах. Алкоголь был доступен на территории фанатских зон, в других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.