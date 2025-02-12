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21:19, 12 февраля 2025Спорт

Назван запрошенный прокуратурой срок для Рубиалеса за поцелуй футболистки

Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Прокуратура Испании назвала наказание, которое потребует для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает AS.

Для Рубиалеса запросили 2,5 года тюрьмы за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо.

На церемонии награждения чемпионата мира 2023 года Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

После этого прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении. Кроме того, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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