Польша заявила о вторгнувшемся в ее воздушное пространство военном самолете России

ВС Польши: Российский военный самолет Су-24 нарушил воздушные границы республики

Российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушные границы Польши. О вторжении в воздушное пространство сообщили в Вооруженных силах республики в соцсети Х.

Согласно версии польской стороны, это произошло 11 февраля в 16:09 по московскому времени в восточной части Гданьского залива над территориальными водами. ВС утверждают, что Су-24 нарушил воздушные границы «на максимальную глубину в 6,5 километра», задержавшись там на одну минуту и 12 секунд.

Командование объявило, что польские дежурные службы были на связи с российской стороной. Им назвали причину инцидента: отказ навигационной системы военного самолета.

Ранее МИД Финляндии вызвало посла России в связи с якобы имевшим место нарушением воздушных границ. Министерство потребовало провести расследование происшествия.