Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:13, 12 февраля 2025Мир

Польша заявила о вторгнувшемся в ее воздушное пространство военном самолете России

ВС Польши: Российский военный самолет Су-24 нарушил воздушные границы республики
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Global Look Press

Российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушные границы Польши. О вторжении в воздушное пространство сообщили в Вооруженных силах республики в соцсети Х.

Согласно версии польской стороны, это произошло 11 февраля в 16:09 по московскому времени в восточной части Гданьского залива над территориальными водами. ВС утверждают, что Су-24 нарушил воздушные границы «на максимальную глубину в 6,5 километра», задержавшись там на одну минуту и 12 секунд.

Командование объявило, что польские дежурные службы были на связи с российской стороной. Им назвали причину инцидента: отказ навигационной системы военного самолета.

Ранее МИД Финляндии вызвало посла России в связи с якобы имевшим место нарушением воздушных границ. Министерство потребовало провести расследование происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      Польша заявила о вторгнувшемся в ее воздушное пространство военном самолете России

      Врач высказалась о привычке спать в бюстгальтере

      Учительница призналась в групповом сексе с двумя школьниками

      В Евросоюзе заявили о готовности к торговой войне с США

      Российский адвокат американца Фогела подтвердил его освобождение

      Патриарх Кирилл призвал священников к борьбе с неоязычеством в зоне спецоперации

      Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России гражданина США

      На Западе заявили об отсутствии у США плана по Украине

      Руководителя Военно-строительного комплекса Минобороны задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше