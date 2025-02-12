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05:32, 12 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Назван предел падения доллара

Экономист Беляев назвал 95 рублей пределом падения доллара
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На подорожание рубля по отношению к доллару влияют конъюнктурные факторы, и это временное явление, обозначил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал предел падения американской валюты.

Во вторник, 11 февраля, курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 96 рублей впервые с 12 ноября 2024 года. Днем ранее Центральный Банк (ЦБ) России понизил официальный курс до 96 рублей.

Так как для российской экономики прогнозируются не очень высокие темпы роста, значит, позиции рубля по отношению к доллару должны слабеть, полагает Беляев. На текущее укрепление национальной валюты, по его словам, влияют конъюнктурные временные факторы, а также тот факт, что Центробанк рассчитывает курс на основании внебиржевых сделок и каких-то других инструментов.

«На мой взгляд, тут есть некоторая корректировка Центральным банком при расчете курса, который кажется им более благоприятным на данный момент, а именно корректировка в сторону усиления рубля со стороны ЦБ, а в дальнейшем, конечно, мы увидим обратное», — поделился экономист.

Предел, можно сказать, уже здесь есть, то есть ниже 95, я думаю, не должен доллар упасть

Михаил Беляевэкономист

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев тоже называл тренд на укрепление рубля недолгим. Он отмечал, что предел укрепления национальной валюты находится в интервале 93-95 рубля за доллар.

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