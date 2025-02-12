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09:11, 12 февраля 2025Спорт

«Реал» в добавленное время вырвал победу у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«Реал» в добавленное время вырвал победу на выезде у «Манчестер Сити» в ЛЧ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в первом стыковом матче за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 12 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев. Англичане по ходу матча дважды вели благодаря голам Эрлинга Холанда, однако гости отыгрывались усилиями Килиан Мбаппе и Браима Диаса. «Реал» вырвал победу в добавленное время, отличился Джуд Беллингем.

Ответная встреча пройдет 19 февраля в Мадриде. В 1/8 финала выйдет лучшая команда по итогам двух матчей.

«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов. В предыдущем розыгрыше турнира испанцы выбили «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала.

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