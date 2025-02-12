Россиян предупредили об уменьшении пенсий

Экономист Ляшок: Мартовские пенсии россиян окажутся ниже февральских

Пенсии, которые жители РФ получат в марте 2025 года, окажутся ниже февральских. Об этом заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, его процитировало РИА Новости.

По его словам, это произойдет из-за доиндексации январских выплат, которые полагаются пенсионерам в этом месяце.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что до 25 февраля все российские пенсионеры получат доиндексированное на 9,5 процента пособие.

При этом почти 90 процентов жителей РФ не делают финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. Чуть больше 40 процентов надеются на государственную пенсию, а почти 30 процентов — на будущие собственные накопления.

По словам главы Союза пенсионеров Московской области Анатолия Никитина, для получения пенсии в 110 тысяч рублей в месяц россиянину следует набрать 639 пенсионных баллов, что не представляется возможным.