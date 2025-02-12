Россиянам дали советы для сохранения здоровья мозга

Эндокринолог Янг предложила осваивать новые языки для сохранения здоровья мозга

Чтобы когнитивные функции не снижались с возрастом, надо постоянно заниматься созданием новых нейронных связей в мозге, считает эндокринолог Екатерина Янг. Советы для сохранения здоровья мозга она дала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Янг, мозг может перестраиваться и развиваться, когда формирует новые нейронные связи в ответ на обучение, новый опыт, привычки и окружающую среду. Для этого она предложила, например, осваивать иностранный язык, время от времени менять маршрут на работу, развивать дополнительные полезные привычки. Причем, по словам врача, важно делать все осознанно, а не на автопилоте, и обращать внимание на процесс, чтобы мозг включал новые нейронные механизмы.

Также для здоровья мозга важны физическая активность, положительные эмоции и качественный сон, продолжила эндокринолог. «Умеренные нагрузки, особенно аэробные (бег, плавание, быстрая ходьба) увеличивают уровень белка, который помогает нейронам расти и соединяться», — объяснила врач. Не менее важен, по ее словам, и качественный сон, так как именно во время ночного отдыха мозг обрабатывает информацию, избавляется от ненужного и закрепляет новое. Если постоянно недосыпать, нейропластичность снижается, предупредила Янг.

Ранее Янг рассказала, как бороться с ранним старением и предотвратить рак. По ее словам, для этого нужно правильно питаться, поддерживать здоровье кишечника и высыпаться.