Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:27, 12 февраля 2025Забота о себе

Россиянам дали советы для сохранения здоровья мозга

Эндокринолог Янг предложила осваивать новые языки для сохранения здоровья мозга
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Venti Views / Unsplash

Чтобы когнитивные функции не снижались с возрастом, надо постоянно заниматься созданием новых нейронных связей в мозге, считает эндокринолог Екатерина Янг. Советы для сохранения здоровья мозга она дала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Янг, мозг может перестраиваться и развиваться, когда формирует новые нейронные связи в ответ на обучение, новый опыт, привычки и окружающую среду. Для этого она предложила, например, осваивать иностранный язык, время от времени менять маршрут на работу, развивать дополнительные полезные привычки. Причем, по словам врача, важно делать все осознанно, а не на автопилоте, и обращать внимание на процесс, чтобы мозг включал новые нейронные механизмы.

Также для здоровья мозга важны физическая активность, положительные эмоции и качественный сон, продолжила эндокринолог. «Умеренные нагрузки, особенно аэробные (бег, плавание, быстрая ходьба) увеличивают уровень белка, который помогает нейронам расти и соединяться», — объяснила врач. Не менее важен, по ее словам, и качественный сон, так как именно во время ночного отдыха мозг обрабатывает информацию, избавляется от ненужного и закрепляет новое. Если постоянно недосыпать, нейропластичность снижается, предупредила Янг.

Материалы по теме:
Мозг из машины. Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Мозг из машины.Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
18 июля 2021
Мозговые чипы уже вживляют людям. На что они способны, какие болезни смогут вылечить и как помогут спасти жизни?
Мозговые чипы уже вживляют людям.На что они способны, какие болезни смогут вылечить и как помогут спасти жизни?
13 ноября 2022

Ранее Янг рассказала, как бороться с ранним старением и предотвратить рак. По ее словам, для этого нужно правильно питаться, поддерживать здоровье кишечника и высыпаться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

      В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

      Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

      МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

      В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

      Зеленскому предрекли потерю власти до мая

      Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

      Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

      Disney откажется от инклюзивности после указов Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше