Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:37, 12 февраля 2025Путешествия

Россиянин описал жизнь фермера в Венгрии фразой «пенсия 700 евро и молодая жена»

Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Marton Monus / Reuters

Российский путешественник побывал в Венгрии, познакомился с местным фермером и описал его жизнь фразой «пенсия 700 евро и молодая жена». Своей историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что его новый знакомый по имени Винс в свои 63 года отлично выглядит, полон сил и энергии, а главное — ему очень нравится то, чем он занимается. Венгр отметил, что к моменту выхода на пенсию он проработал 36 лет, и сейчас он получает около 280 тысяч форинтов (около 70 тысяч рублей). «Для Евросоюза это не очень много, но именно для Венгрии — хорошая пенсия», — подчеркнул блогер.

Материалы по теме:
Россияне внезапно полюбили Венгрию. Как туда добраться, где побывать и что попробовать — полный гайд по стране
Россияне внезапно полюбили Венгрию.Как туда добраться, где побывать и что попробовать — полный гайд по стране
30 августа 2024
Россияне уверены, что в других странах их не любят. Где им точно нечего бояться, а в каких странах ими даже восхищаются?
Россияне уверены, что в других странах их не любят. Где им точно нечего бояться, а в каких странах ими даже восхищаются?
22 ноября 2024

Пять лет назад Винс решил заняться бизнесом, чтобы не сидеть без дела. Он выкупил небольшой участок земли на окраине деревни и организовал там хозяйство: построил вольеры для животных, вырыл пруд и открыл кафе с национальной кухней. Сейчас к фермеру приходят десятки семей ежедневно. Кормить гостей Винсу помогает молодая жена.

«За него можно только порадоваться. И пенсия приличная, и собственный бизнес, который стал любимым делом», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревенской столовой в Венгрии и описал свой обед фразой «когда кормят по-русски, вдвойне приятно». Официантка принесла ему русский гуляш и местную фруктовую водку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнослужащие отомстили ВСУ за командира Ефремова. Они ударили по позициям украинских войск подписанными снарядами

      Стало известно об отказе дрейфующих в море на Сахалине рыбаков эвакуироваться

      Дочь разоблачила отца-вуайериста и сдала его полиции

      Женщина жестоко проучила воровавшую обеды коллегу и довела ее до больницы

      Северному соседу США пригрозили уже 50-процентными пошлинами

      В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

      Двух полицейских уличили в продаже персональных данных граждан России

      Названы лучшие упражнения для раскачки метаболизма

      Ряд регионов России предупредили об опасной погоде

      Появились кадры с дрейфующей в море льдины с 300 российскими рыбаками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше