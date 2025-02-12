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17:36, 12 февраля 2025Россия

Российские медики вызвали подмогу ради вызволения 400-килограммового пациента

В Петербурге медики вызвали подмогу ради вызволения 400-килограммового пациента
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Санкт-Петербурге медики вызвали подмогу ради вызволения 400-килограммового пациента. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», у жителя дома на проспекте Луначарского подозрение на пневмонию.

Россиянина пытаются транспортировать из квартиры. Для этого вызвали сотрудников экстренных служб.

До этого в Москве врачам пришлось эвакуировать из квартиры почти 200-килограммового мужчину. Горожанин страдал от сахарного диабета, кроме того, у него была грыжа.

Россиянин был прикован к кровати и не мог передвигаться самостоятельно.

Еще раньше в Дагестане 130-килограммовый пациент застрял в аппарате МРТ. Доктора сумели достать пациента, не прибегая к посторонней помощи.

ЖЗЛ
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