Российские медики вызвали подмогу ради вызволения 400-килограммового пациента

В Санкт-Петербурге медики вызвали подмогу ради вызволения 400-килограммового пациента. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», у жителя дома на проспекте Луначарского подозрение на пневмонию.
Россиянина пытаются транспортировать из квартиры. Для этого вызвали сотрудников экстренных служб.
До этого в Москве врачам пришлось эвакуировать из квартиры почти 200-килограммового мужчину. Горожанин страдал от сахарного диабета, кроме того, у него была грыжа.
Россиянин был прикован к кровати и не мог передвигаться самостоятельно.
Еще раньше в Дагестане 130-килограммовый пациент застрял в аппарате МРТ. Доктора сумели достать пациента, не прибегая к посторонней помощи.