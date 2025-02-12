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18:27, 12 февраля 2025Культура

Российский рэпер назвал творчество Канье Уэста дерьмом

Рэпер Kizaru раскритиковал Канье Уэста после скандала с постами о нацизме
Андрей Шеньшаков

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Рэпер Олег Нечипоренко, известный под псевдонимом Kizaru, высказал свое мнение об американском коллеге Канье Уэсте. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Комментируя скандальные посты Йе в соцсети X (бывший Twitter), Kizaru заявил, что тот ему никогда не нравился, а также дал откровенную оценку его творчеству.

«Канье никогда не нравился как человек. Да и его творчество всегда было странным дерьмом. Точка», — написал артист.

Известно, что сам Нечипоренко несколько лет живет за пределами России из-за проблем с законом: его обвиняли в торговле запрещенными веществами, ношении оружия и других правонарушениях. После отъезда из страны Kizaru проживает в Европе, продолжая выпускать свою музыку на российских площадках. Многие отечественные коллеги Олега считают его влиятельным артистом.

Канье Уэст стал одним из самых обсуждаемых музыкантов месяца, опубликовав десятки оскорбительных, неэтичных и странных записей на своей странице в X. Среди них были признания в любви Гитлеру и откровенные ролики.

Ранее стал известен райдер Kizaru. В частности, там указан «Майбах», а также нарезки хамона и 10 литров пива.

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