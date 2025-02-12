«Ростех» обозначил преимущество российского оружия

Топ-менеджер «Ростеха» Оздоев: Оружие России постоянно получает новые качества

Российское оружие постоянно получает новые качества. Преимущество произведенной в России техники обозначил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам топ-менеджера, российская оборонная продукция многократно проверена в бою, где успешно продемонстрировала свои преимущества. «Кроме того, сегодня можно говорить о новых критериях для оценки конкурентоспособности на мировом оружейном рынке», — сказал руководитель.

Оздоев заметил, что если ранее говорили о триаде «цена — качество — эффективность», то теперь — о связке «цена — качество — эффективность — адаптивность технологий».

Топ-менеджер добавил, что полученные в ходе специальной военной операции данные, собираемые в реальном времени, позволяют быстро внедрять новые изменения в вооружения, сохраняя последние максимально актуальными. В качестве примера руководитель привел комплекс противовоздушной обороны «Крона-Э», который планируется презентовать на международной выставке вооружения и оборонных технологий International Defence Exhibition & Conference 2025 (IDEX-2025), которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

В январе Центр анализа стратегий и технологий в Telegram опубликовал фотографию самоходной артиллерийской установки «Мальва» с новым орудием.