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05:58, 12 февраля 2025Мир

Рубио сообщил о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев

Рубио: Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава Госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп планирует вернуть всех американских граждан, осужденных в России. Об этом сказано в распространенном сообщении Рубио, пишет РИА Новости.

«Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой», — отметил он.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению американца Марка Фогеля. Мужчина был осужден в России за контрабанду наркотиков. Летом прошлого года его семья на фоне отсутствия имени в списке обмена заключенными обвинила власти Соединенных Штатов в двойных стандартах и безразличии.

В свою очередь, в Белом доме назвали возвращение Марка Фогеля проявлением доброй воли со стороны Москвы и хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине.

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