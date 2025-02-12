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17:13, 12 февраля 2025Силовые структуры

Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

Житель Смоленской области решил не отдавать долг соседу и напал на него с ножом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom  

В Смоленской области полицейские задержали жителя поселка Хиславичи, подозреваемого в попытке расправы над односельчанином. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Некоторое время назад обвиняемый попросил у соседа денег в долг, но с возвратом средств не спешил. Когда же тот сам явился за деньгами, возникла перепалка, переросшая в конфликт. Должник выхватил нож и несколько раз вонзил его в грудь односельчанина. Выжить мужчине удалось благодаря случайной поломке лезвия. В какой-то момент оно отломилось, и должник продолжил бить противника рукоятью.

После злоумышленник бросил орудие в сторону и сбежал с места преступления. Прибывшие на место ЧП медики оказали потерпевшему помощь и доставили его в медучреждение. Подозреваемого же вскоре задержали полицейские.

Ранее в Волгоградской области россиянка заколола соседа и убедила мужа вывезти его тело в садовой тачке.

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