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16:40, 12 февраля 2025Мир

Спецпредставитель США заявил о дружбе Трампа с Путиным после освобождения американца

Уиткофф: Дружба Трампа и Путина после освобождения Фогеля, вероятно, продолжится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Дружба президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина после освобождения гражданина Соединенных Штатов Марка Фогеля, вероятно, продолжится. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает РИА Новости.

«Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира», — отметил Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что освобождение Фогеля было критически важным. По его словам, Москва оказала помощь в этом вопросе и показала готовность к сотрудничеству. Это может быть сигналом о том, какой характер будут иметь отношения между Трампом и Путиным в дальнейшем.

11 февраля спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению осужденного в России Фогеля. В Белом доме назвали возвращение своего гражданина проявлением доброй воли со стороны Москвы.

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