Намерение Армении вступить в Евросоюз объяснили

Политолог Топорнин: Армения хочет вступить в ЕС из-за ухудшения отношений с РФ

Армения намеревается вступить в Европейский союз (ЕС) в том числе из-за ухудшения отношений страны с Россией, объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Планы Еревана специалист оценил в беседе с «Лентой.ру»

12 февраля парламент Армении одобрил законопроект о вступлении страны в ЕС. В ходе заседания парламент принял за основу в первом чтении проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе». За созданный инициативной группой законопроект проголосовали 63 депутата, против выступили 7 парламентариев.

Парламент в первом чтении принял проект о том, что Армения идет по пути вступления в ЕС. Думаю, что с принятием окончательного закона проблем не будет, потому что у правящей партии Пашиняна там большинство. Таким образом, в законодательном плане проблем не возникнет. Далее нужно будет провести референдум, чтобы народ высказался об этом решении.

Эксперт отметил, что действия Еревана связаны с продолжающимся противостоянием с Баку и нестабильной ситуации на границе.

Армения встает на путь проевропейский, прозападный и делает ставку не на ЕврАзЭС, а на союз с Брюсселем. (...) Армения поняла, что Россия не занимает сторону ни Армении, ни Азербайджана, который имеет мощную поддержку со стороны Турции. По мнению руководства Армении, такой же точки опоры, какой раньше была Россия, сейчас у страны нет Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

Днем ранее представитель инициативной группы Артак Зейналян заявил об ожидании Армении в ЕС. По его словам, позиция Евросоюза в отношении Еревана выражена в том числе в правовых документах.

«Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для Европейского союза. И Европейский союз также нуждается в Армении, как, например, и другие союзы», — подчеркивал Зейналян.