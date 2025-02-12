Трамп поделился впечатлениями от разговора с Зеленским

Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским очень хорошим

Президент США Дональд Трамп рассказал, как прошла беседа с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного звонка главе российского государства Владимиру Путину. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо», — сказал глава США.

Ранее Трамп позвонил Зеленскому после звонка Путину. «Только что завершился разговор президентов», — сообщил сотрудник администрации украинского лидера журналистам.