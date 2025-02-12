Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 12 февраля 2025Мир

Трамп поделился впечатлениями от разговора с Зеленским

Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским очень хорошим
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, как прошла беседа с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного звонка главе российского государства Владимиру Путину. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо», — сказал глава США.

Ранее Трамп позвонил Зеленскому после звонка Путину. «Только что завершился разговор президентов», — сообщил сотрудник администрации украинского лидера журналистам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      В Госдуме предсказали давление на Трампа со стороны демократов из-за Украины

      Слуцкий высказался о разговоре Путина и Трампа

      В Белом доме оценили разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

      Зеленский захотел мира на Украине

      Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

      Трамп призвал закончить конфликт на Украине

      Трамп заявил о необходимости остановить украинский конфликт

      Путин и Трамп отметили необходимость завершить конфликт на Украине

      На Западе раскритиковали попытку Зеленского «умаслить» Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше