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21:24, 12 февраля 2025Мир

Трамп заявил о необходимости остановить украинский конфликт

Трамп после общения с Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский президент Дональд Трамп по итогам разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

«Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения», — указал политик на необходимость начать диалог.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем, на которую общались политики, было мирное урегулирование на Украине.

Трамп позвонил Зеленскому после звонка Путину.

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