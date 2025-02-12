Трамп заявил о необходимости остановить украинский конфликт

Трамп после общения с Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт

Американский президент Дональд Трамп по итогам разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что пришло время остановить конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

«Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения», — указал политик на необходимость начать диалог.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем, на которую общались политики, было мирное урегулирование на Украине.

Трамп позвонил Зеленскому после звонка Путину.