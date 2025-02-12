Умеров впервые встретился с новым министром обороны США

Глава Минобороны Украины Умеров встретился с министром обороны США

Министр обороны Украины Рустем Умеров впервые встретился с новым главой Пентагона США Питом Хегсетом. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Оба министра принимают участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Впервые заседание возглавляет госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Хили.

Ранее Умеров заявил, что Украина готова к переговорам по завершению военного конфликта. Он также рассказал, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будут обсуждаться доставка военной помощи Киеву и инвестиции в оборонную промышленность государства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам с администрацией президента США Дональда Трампа. Он добавил, что назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на котором будет обсуждаться, в том числе «защита Украины санкциями».