В Киеве после взрывов начались пожары на складах

Пожары начались в трех районах Киева после ночных взрывов

В Голосеевском районе Киева после взрывов ночью 12 февраля начались пожары на складах. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

«Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным государственной службы, пожары также начались в Оболонском и Святошинском районах украинской столицы. ГСЧС сообщило, что на местах работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Ночью в Киеве произошла серия взрывов. Информацию об инциденте также подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице в это время также работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

После этого в Киеве также произошли отключения электроэнергии. Как сообщило украинское издание «Общественное», свет пропал на части территории Оболонского района города.