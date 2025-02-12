В полиции оценили инцидент с уходом бразильского футболиста с площадки из-за расизма

В полиции не нашли нарушений в инциденте с уходом Нандо с площадки из-за расизма

Полиция не нашла нарушений в поведении болельщиков новосибирского «Сибиряка», из-за которого бразильский игрок «Норильского никеля» Нандо покинул площадку во время матча команд в рамках чемпионата России по мини-футболу. Об этом сообщает Mash Siberia.

Уточняется, что фанаты с трибун предлагали игроку бананы. Решение МВД оспорит прокуратура. В «Норильском никеле» ранее говорили о расистских оскорблениях в адрес футзалиста.

13 января Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес наказание в отношении «Сибиряка» за инцидент с Нандо. Новосибирская команда выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, «Сибиряк» был наказан проведением одного матча без зрителей.

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года, в 2021-м он получил российский паспорт. В 2022-м футболист дебютировал в составе сборной России.