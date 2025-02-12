В Раде решили открыть заседание в годовщину начала СВО гимном «Боже великий»

Нардеп Железняк: Заседание в Раде 24 февраля откроется гимном «Боже великий»

Заседание в Верховной Раде в годовщину начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля откроется гимном «Боже великий». Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Как следует из публикации нардепа, украинский парламент одобрил предложение объявить 24 февраля Национальным днем молитвы.

«Верховная Рада в Национальный день молитвы проведет заседание, которое начинается с исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый"», — сообщил парламентарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине. По его словам, Киев обязан отказаться от вступления в НАТО, чтобы не допустить расширения альянса на восток.