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14:04, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Раде решили открыть заседание в годовщину начала СВО гимном «Боже великий»

Нардеп Железняк: Заседание в Раде 24 февраля откроется гимном «Боже великий»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заседание в Верховной Раде в годовщину начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля откроется гимном «Боже великий». Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Как следует из публикации нардепа, украинский парламент одобрил предложение объявить 24 февраля Национальным днем молитвы.

«Верховная Рада в Национальный день молитвы проведет заседание, которое начинается с исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый"», — сообщил парламентарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине. По его словам, Киев обязан отказаться от вступления в НАТО, чтобы не допустить расширения альянса на восток.

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