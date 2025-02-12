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11:20, 12 февраля 2025Россия

В России обратились к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями села под Курском

Военкор Коц спросил Зеленского о заложниках ВСУ на территории Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после расправы бойцов ВСУ над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. Свой вопрос журналист задал в Telegram-канале.

Коц с упреком спросил Зеленского, что именно тот намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

«Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» — адресовал вопрос Зеленскому журналист.

Ранее сообщалось о смерти почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино, отмечалось, что в живых остался лишь один человек. Зеленский заявлял, что Киев планирует обменять оккупированные территории российского региона на земли, занятые Вооруженными силами России.

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