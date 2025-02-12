В Швеции пожаловались на затягивающее рецессию решение Трампа

Министр внешней торговли Швеции: Пошлины США приведут к затягиванию рецессии

Введение США пошлин на товары из ЕС приведет к затягиванию рецессии в экономике Швеции, восемь процентов экспорта которой приходится на американский рынок. Соответствующее заявление министра внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития страны Беньямина Дусы приводит ТАСС.

По словам чиновника, если решение президента Дональда Трампа о тарифах коснется Швеции, ей придется ввести контрмеры. «Это грозит тем, что наша рецессия затянется», — пожаловался он, отметив, что от подобных шагов «проигрывают все».

На фоне этого, объяснил Дуса, Швеция в последнее время работает над упрощением и расширением внешней торговли, в том числе с Южной Америкой.

Экономика Швеции начала сокращаться в 2023 году — снижение ВВП на 0,3 процента в третьем квартале привело ее к технической рецессии. Год спустя, в июле-октябре, показатель вновь сократился, в это раз на 0,1 процента, что стало неожиданностью на фоне ожидавшегося экспертами роста на 0,7 процента, напоминает Trading Economics.

Ранее стало известно, что британские власти надеются избежать введения Трампом пошлин против королевства, увеличив объемы импорта американского газа и вооружений. Как отмечает в свою очередь член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, беспокойство в ЕС вызывают даже не сами пошлины США, а вариант, при котором американский президент «вступит в полноценную торговую войну с Китаем», что может привести к наплыву на европейские рынки подешевевших товаров из КНР.