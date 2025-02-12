В США оценили возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме отказались говорить об очной встрече Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме заявили, что пока не готовы говорить о возможности очной встречи президента США Дональда Трампа с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне вам сообщить нечего», — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

Ранее Трамп позвонил Зеленскому после звонка Путину. «Только что завершился разговор президентов», — сообщил сотрудник администрации украинского лидера журналистам.

До этого американский лидер провел телефонный разговор с Путиным. По словам Трампа, беседа с российским коллегой была очень продуктивной. Они обсудили мирное урегулирование на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы в энергетической сфере.

