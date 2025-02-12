Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. По ее словам, она намерена передать накопленный опыт тренерам.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала Винер журналистам.

Винер добавила, что многие из ее учеников сами стали выдающимися наставниками, что позволит сохранить традиции российской художественной гимнастики. Она убеждена, что «художественная гимнастика остается в надежных руках».

Ирина Винер-Усманова на гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта» Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Винер назвали олицетворением художественной гимнастики

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает Винер гениальным тренером и олицетворением художественной гимнастики. По ее словам, никому не удастся ее заменить.

Когда мы говорим «художественная гимнастика», то подразумеваем Винер, когда говорим «Винер», мы понимаем, что речь идет о художественной гимнастике. Бесспорно, своим умом и талантом, отношением к делу она сделала себе огромное имя, и имя это — Победа Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

Глава Минспорта России, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил благодарность Винер, подчеркнув, что она буквально создала школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир.

Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Ее вклад в развитие спорта невозможно переоценить Михаил Дегтярев министр спорта России

Министр убежден, что ее опыт будет востребован при подготовке нового поколения тренеров.

В свою очередь, президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров указал, что именно под руководством Винер российская сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях.

Спортсменки называли Винер мамой

В марте 2023 года Фонд гимнастической этики (GEF), независимый дисциплинарный орган, созданный FIG, запретил Винер в любом качестве участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях FIG. В ответ российские гимнастки направили президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ открытое письмо с просьбой отменить дисквалификацию тренера. Они называли ее «тренером от бога».

В свою очередь, комментируя письмо спортсменок, Винер отметила, что не удивлена ему. «Они меня все называют мамой, то почему я должна удивляться? Я нисколько не удивлена», — заявила она Матч ТВ.

Винер-Усманова на гала-концерте звезд художественной гимнастики, посвященном Дню защиты детей Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. Под ее руководством в командных упражнениях сборная России побеждала на четырех Олимпийских играх подряд — с 2004 по 2016 год. На играх в Токио в 2021 году российская команда завоевала серебряные медали. В числе ее учениц, в частности, олимпийские чемпионки в многоборье Алина Кабаева, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

«Жалость — удел слабых. Плакать можно только на высшей ступени пьедестала почета, вспоминая нелегкий путь, который пришлось преодолеть на пути к победе. В остальных случаях это признак малодушия», — подчеркивала Винер.