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20:34, 12 февраля 2025Наука и техника

ВС России захватили украинский Т-72 с британским оборудованием

ВС России захватили украинский танк Т-72 с британским минным тралом TWMP
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили украинский танк Т-72М1, который нес дополнительное оборудование британского производства. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке показан подбитый Т-72М1 с ножевым минным тралом Track Width Mine Ploughs (TWMP), который разработала британская компания Pearson Engineering. Также машина получила дополнительные блоки динамической защиты «Контакт» на башне. В сообщении допустили, что поврежденная машина подлежит ремонту.

TWMP предназначен для удаления мин и самодельных взрывных устройств с колеи машины. Производитель заявляет, что устройство может сохранить работоспособность после подрыва. В 2021 году Pearson Engineering объявила о заключении контракта на поставку более 1500 тралов TWMP для индийских танков Т-90С.

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В июле 2024 года механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Стрела рассказал, что трал ТМТ-К, который устанавливают на российские машины, способен выдержать подрыв нескольких противотанковых мин.

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