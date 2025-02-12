Захарова назвала призыв добровольцев 18-24 лет на Украине билетом в один конец

Захарова: Призыв МО Украины добровольцев 18-24 лет станет билетом в один конец

«Контракт 18-24» сроком на год, который предлагают Минобороны Украины гражданам моложе призывного возраста, является билетом в один конец. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik старт приема на контрактную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) людей в возрасте 18-24 лет.

У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец, — заявила Захарова, добавив, что это начало уничтожения киевскими властями собственного молодого населения.

В оборонном ведомстве республики за подписание такого контракта обещают единоразовую выплату в один миллион гривен (почти 24 тысячи долларов) и ежемесячную зарплату 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов). Также по прошествии года добровольцы получают ряд льгот, в том числе разрешение на выезд за границу.