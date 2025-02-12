Женщина заснула и после пробуждения забыла мужа и дочь

Daily Star: 32-летняя женщина вздремнула и забыла о существовании мужа и дочери

32-летняя Неш Пиллэй вздремнула, а проснувшись, забыла, что у нее есть муж и маленькая дочь. Историю редкой потери памяти опубликовало Daily Star.

Женщина рассказала, что все произошло два года назад. Однажды она заснула и после пробуждения была уверена, что ей 17 лет. При этом она полностью забыла о существовании мужа и дочери. «Единственное, что я помнила, что должна позаботиться о маленьком ребенке», — вспоминает Пиллэй.

Кроме того, по словам женщины, она не могла запоминать новую информацию: ее память стиралась буквально каждую минуту.

Пиллэй утверждает, что обследовавшие ее врачи так и не смогли установить точный диагноз. Сама она полагает, что амнезию спровоцировала старая черепно-мозговая травма. Несмотря на то, что ее заболевание не совсем понятно, лечение оказалось эффективным, и ей стало лучше. «Иногда я чувствую себя почти нормально, а в другие дни я не могу встать с постели и настолько отсутствую, что не в состоянии поддерживать разговор», — призналась Пиллэй.

Сегодня женщина способна запоминать не менее 20 процентов новой информации. К тому же за последние месяцы они с партнером юридически оформили брак и стали родителями еще одного малыша. «Многие сравнивают нашу историю с фильмом "50 первых поцелуев", и я тоже вижу сходство. В конце концов я действительно влюбилась в мужа во второй раз и, скорее всего, буду любить его до конца своей жизни», — заключила Пиллэй.

Ранее невролог Джереми Айзекс рассказал, что потеря памяти в пожилом возрасте может указывать на развитие деменции. По его словам, при этом заболевании у человека могут появиться трудности с ориентацией в пространстве и поддержанием диалога.