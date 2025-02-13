Чиновника Военно-строительного комплекса Минобороны обвинили в похищении 400 миллионов

Следователи предъявили обвинение замглаве Военно-строительного комплекса Абаеву

Следователи предъявили обвинение заместителю генерального директора главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России Астемиру Абаеву. Об этом «Ленте.ру» рассказали в военном следственном управлении СК России.

Абаеву предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его отправили под стражу.

В период с 2019 по 2020 годы Минобороны России заключило контракты с «ГВСУ № 4» на строительство объектов в Дагестане. Стоимость заказов составила более 800 миллионов рублей. По версии следствия, Абаев, являясь руководителем обособленного подразделения «Каспий» ФГУП «ГВСУ № 4», вместе с подчиненными похитил более 400 миллионов рублей путем завышения цен на сырье и материалы при исполнении контрактов. Таким образом они причинили государству ущерб в особо крупном размере.

О задержании Абаева стало известно 12 февраля. Он будет под арестом два месяца.