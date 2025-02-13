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16:31, 13 февраля 2025Наука и техника

Браузер Chrome научился менять пароли с помощью ИИ

WindowsReport: Браузер Chrome научили автоматически менять раскрытые пароли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Firmbee.com / Unsplash

В популярном браузере Google Chrome появилась функция замены паролей с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание WindowsReport.

Экспериментальная опция позволит автоматически заменить скомпрометированные пароли, которые были раскрыты или украдены хакерами. При ее активации браузер проанализирует все сохраненные пользователем пароли и обновит те, которые были раскрыты. Chrome заменит все пароли в автоматическом режиме и сохранит их в «Менеджере паролей».

Функция доступна в рамках инициативы Automated Password Change. По словам журналистов, чтобы научить браузер автоматически менять раскрытые пароли, нужно обновить программу, зайти в раздел экспериментальных функций и включить два параметра — «Улучшенная служба смены пароля» и «Отметить все учетные данные как раскрытые».

По словам специалистов, затем нужно перезапустить браузер. При повторном запуске Google Chrome предложит пользователю запустить процесс автоматической замены паролей. Журналисты напомнили, что несколько лет назад в Chrome появилась функция, с которой браузер анализирует пароли пользователей и указывает на раскрытые комбинации.

В декабре журналисты издания The Register рассказали, что Google Chrome оказался самым популярным браузером в мире — его доля составила 66,33 процента. На втором месте разместили Microsoft Edge, доля которого достигла 12,87 процента.

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