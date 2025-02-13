Еще двоим фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова продлили арест

В Москве суд продлил арест 2 фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова

В Москве суд продлил арест еще двоим фигурантам дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о Рамазане Падиеве и Батухане Точиеве (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). При этом деньги для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник лично ездил в хостел для их передачи.

Ранее Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО Курбонова.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

