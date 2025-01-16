К убийству генерала Кириллова в Москве оказались причастны еще два человека. Кто они и что о них известно?

СК: Задержаны два человека, причастных к теракту против генерала Кириллова

К убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в Москве оказались причастны еще два человека. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Речь идет о Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве. В настоящее время они задержаны, им предъявлены обвинения по пункту «б» части 3 статьи 105 УК РФ.

По версии следствия, еще в ноябре 2024 года Точиев и Падиев арендовали небольшую комнату в хостеле в Московской области непосредственно для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова. После теракта тот должен был там скрываться от правоохранителей.

При этом утверждается, что денежные средства для оплаты убежища Точиев хранил на банковских картах, а его подельник лично ездил в хостел для передачи денег. Падиев также передал ключи от комнаты исполнителю теракта в одном из торговых центров Москвы.

Все действия они выполняли по заданию неизвестного. Его данные уже начали устанавливать полицейские.

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Исполнителю теракта обещали деньги и проживание на территории ЕС

Непосредственным исполнителем теракта оказался 29-летний Ахмад Курбонов. У него два гражданства: Узбекистана и Российской Федерации.

Его задержали 18 декабря в подмосковной деревне Черное под Балашихой. Он рассказал, что был завербован со стороны Украины. По спецзаданию Курбонову надо было разместить на электросамокате взрывное устройство и уже потом припарковать транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов.

За это исполнителю было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Европейского союза. Также стало известно, что иностранец приехал в российскую столицу осенью 2024 года. Его арестовали на два месяца.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российского генерала подорвали возле его дома в Москве

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним погиб и его помощник Поликарпов.

Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России. Он проводил брифинги Министерства обороны России, на которых рассказывал о готовящихся терактах. Также брифинг с его участием, как уточнял источник «112», ожидался 17 декабря.

По данным главы Костромской области Сергея Ситникова, незадолго до смерти Кириллов говорил о начавшейся на него «охоте». Все это было связано с раскрытием деятельности тайных биологических лабораторий, в том числе на территории Украины.