В России заявили об интенсивной подготовке к переговорам по Украине

Депутат Чепа заявил об интенсивной подготовке к переговорам по Украине

Идет интенсивная подготовка к переговорам по Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру»

«Я думаю, что идет уже интенсивная подготовка к переговорам. Мы об этом говорили, сейчас получили официальное подтверждение. Длительность и глубина этих переговоров, то, что обсуждался целый ряд вопросов, говорит о том, что движение в этом направлении идет очень активное. Несмотря на определенное неудовлетворение этим процессом со стороны как европейских партнеров США, естественно, Киева, так и некоторых республиканцев, я уж не говорю про демократов, есть определенное агрессивное лобби, которое считает, что необходимо продолжать оказывать финансовую, военную помощь Украине, несмотря на все это, процесс идет и он будет идти», — поделился депутат.

12 февраля российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер также выразил готовность принять коллегу и должностных лиц из США в Москве.

После разговора Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

