Китай назвали заинтересованным в «продолжении войны на истощение России»

Обозреватель Пинчук: Китай не заинтересован в прекращении конфликта на Украине

Китай можно назвать заинтересованной в «продолжении войны на истощение России» стороной, поскольку так Пекин сохранит роль доминирующего партнера. На эту тему порассуждал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, эксперт отметил, что «роль Китая в этом вопросе будет никакая». «Если вещи называть своими именами, то, конечно, Китай заинтересован в продолжении войны на истощение России, потому что в таком случае Китай становится все более доминирующим, безальтернативным партнером, более того, старшим партнером по некоторым вопросам России», — высказался обозреватель.

Пинчук добавил, что у Пекина не будет роли в примирении сторон. КНР лишь отстаивает свои интересы и не заводит друзей, напомнил он. В данном случае интересы заключаются в продолжении конфликта на истощение.

Ранее в Кремле высказались о возможном месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что работа по организации встречи будет быстро начата. При этом «необходимо дождаться наработок с учетом места и сроков».

Между тем Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом России в Саудовской Аравии. «Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи», — уточнил политик.

