Мостовой оценил соперников сборной России по ближайшим товарищеским матчам

Мостовой: Соперники по ближайшим товарищеским матчам сборной России хорошие

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил соперников национальной команды по ближайшим товарищеским матчам. Его слова приводит «РБ Спорт».

Экс-игрок выделил африканские сборные. «Конечно, Нигерия — это уже не Бруней, тут соперник посерьезнее. Но совсем не факт, что они приедут с основным составом. На бумаге у сборной России хорошие соперники, но как оно будет на самом деле — никто не знает», — добавил Мостовой.

Ранее стало известно, что в марте сборная России сыграет с Замбией. В июне команда Валерия Карпина проведет встречи с Нигерией и Белоруссией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.