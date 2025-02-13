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19:58, 13 февраля 2025Спорт

Мостовой оценил соперников сборной России по ближайшим товарищеским матчам

Мостовой: Соперники по ближайшим товарищеским матчам сборной России хорошие
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил соперников национальной команды по ближайшим товарищеским матчам. Его слова приводит «РБ Спорт».

Экс-игрок выделил африканские сборные. «Конечно, Нигерия — это уже не Бруней, тут соперник посерьезнее. Но совсем не факт, что они приедут с основным составом. На бумаге у сборной России хорошие соперники, но как оно будет на самом деле — никто не знает», — добавил Мостовой.

Ранее стало известно, что в марте сборная России сыграет с Замбией. В июне команда Валерия Карпина проведет встречи с Нигерией и Белоруссией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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